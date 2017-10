Amateurs(rices) de musique ? La Rodia va s’agrandir en 2018 !

"Nous allons profiter de ces travaux pour construire un balcon mais également retravailler l’acoustique de la salle, étudier la circulation du public et l’accès PMR (personnes à mobilité réduite) pour faire de ce lieu un espace de vie et de création", explique Nicolas Simon, le chargé de communication de la Rodia.

Les Bisontines et Bisontins pourront donc venir plus nombreux à la Rodia : "Nous sommes bien conscients de la frustration que peut engendrer certaines soirées affichées complètes un mois avant d’avoir lieu", souligne Simon Nicolas. Les travaux participeront également au développement des associations locales et partenaires privés avec lesquels "nous travaillons toute l’année", nous précise-t-on.