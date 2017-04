Une prime de 500 ou 1500 euros pour améliorer la performance énergétique du domicile

A travers le projet C@P 25, le département du Doubs s'inscrit dans le programme national "Habiter mieux", qui se veut être un soutien financier pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique des ménages sur la période 2011-2017.

De quel soutien financier s'agit-il ?

Le Département accorde "une prime de 500 ou 1500 euros par dossier éligible, selon le gain énergétique obtenu après travaux. Cette aide, en complément de celles de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), est soumise aux conditions de ressources établies par l’Anah et concerne les logements de plus de 15 ans".

Le département peut également décider des "aides à caractère social aux personnes qui engagent des travaux d’adaptation et de rénovation thermique de leur logement". De plus, l'ADIL accompagne les projets des particuliers et le PRIS (Point de rénovation info service), créé au sein de l’ADIL, est le guichet où les ménages du Doubs peuvent obtenir des conseils gratuits délivrés par une "équipe pluridisciplinaire de spécialistes de l’habitat et de la maîtrise d’énergie".

Info +