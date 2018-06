'Année 451, la victoire de l'Occident' : quand les mercenaires ostrogothiques d'Attila sont descendus jusqu'à Vesontio...

"C'est le passage entre deux mondes (entre Antiquité et Moyen Âge) qui m'a intéressé et amené à écrire sur cette période", nous confie Alain Di Rocco. "On peut supposer que si les peuples qui se sont fédérés pour repousser Attila ne l'avaient pas fait, alors l'histoire de France aurait été tout autre. D'ailleurs est ce que la France aurait pu naître de cette Gaule abandonnée par un empire romain lui-même agonisant ?" L'auteur répond : "Heureusement, un personnage d'exception, le Magister Flavius Aetius dernier grand général romain, va permettre à tous les peuples vivant en Gaule, selon et respectant les lois de l'hospitalité, de s'unir face à la barbarie des hordes hunniques."

Synopsis

"L'histoire contée dans ce livre retrace les évènements de la bataille des champs Catalauniques de l'an 451, opposant Attila à la tête de ses terrifiantes hordes hunniques aux populations du pays gallo-romain.

Ce conflit se déroula en Gaule, partie intégrante de l'Empire romain alors agonisant. Pour la première fois de son histoire, elle vit combattre côte à côte sur ses terres de nouveaux peuples – francs, burgondes, wisigoths, sarmates – auprès de ses chers fils gaulois.

Cette bataille sauva la Gaule, unissant des peuples de cultures différentes, mais tous avec la volonté de défendre leur territoire : la future France."

Infos +

Alain Di Rocco est né à Chelles en Seine-et-Marne et vit aujourd'hui à Paris. D'origine italienne, il s'est très tôt intéressé à l'antiquité romaine. Cette passion pour l'histoire du Vème siècle reste un hobby pour lui, car professionnellement il travaille dans la vente en électroménager.

Infos pratiques