Annonce de nouveaux véhicules programmés chez PSA Sochaux : les syndicats en appelle à des embauches

Le nouveau véhicule qui succédera à la Peugeot 308 "assure une visibilité au site sur une dizaine d'années", ont estimé Eric Peultier, secrétaire FO de l'usine de Sochaux et Guy Miseré, de la CFDT. "Mais il faudra ouvrir encore plus le robinet des embauches, au vu des volumes à réaliser, pour retrouver des équipes stables", a insisté FO.

PSA Sochaux aura procédé en 2017 à 140 recrutements en contrat à durée indéterminée (CDI), une première depuis six ans.

La CGT est plus critique. Le responsable du syndicat sur le site de Mulhouse, Julien Wostyn, a dénoncé un "écart de plus en plus flagrant entre la suractivité du site et la chute des effectifs" depuis plusieurs années.

Les nouveaux modèles "assureront une visibilité industrielle à moyen terme pour ces deux sites, actuellement engagés dans leurs projets de modernisation", a indiqué PSA, évoquant des "véhicules à forte diffusion et complémentaires de ceux produits actuellement, permettant d'utiliser pleinement (la) capacité de production" des deux installations.

