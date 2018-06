API restauration au menu d’Europolys à Baume-les-Dames

L’entreprise familiale développe depuis près de 60 ans un savoir-faire confirmé qui la place aujourd’hui de 3ème opérateur national. Avec plus de 700 000 repas produits par jour et plus de 7 000 emplois dans l’entreprise, cette nouvelle implantation consacre la stratégie du groupe de vouloir "toujours plus jouer la carte de la proximité territoriale".

API mise sur les circuits courts et la production bio. En matière de ressources humaines, l'entreprise promeut également la formation interne. "Cette annonce constitue bien entendu une bonne nouvelle pour les agriculteurs locaux, comme pour l’emploi avec la création prochaine de près de 40 emplois nouveaux sur le Doubs baumois", indique le syndicat mixte d'Europolys dans un communiqué.

Le parc Europolys n’a pas été choisi par hasard par l’enseigne selon le syndicat mixte : "l’accompagnement continu des entreprises et la grande réactivité dont elles bénéficient à chaque étape de leur projet sont des éléments clefs qui ont permis à API d’effectuer ce choix, dans un contexte de concurrence fort entre les territoires".

(Communiqué)