Appel à candidatures : festival de la Bouloie 2018

Le Festival de la Bouloie revient du 3 au 6 avril 2018 ! Organisé par le Crous de Besançon, le festival a pour but de promouvoir et diffuser la pratique des arts du spectacle (danse, théâtre, cirque...) par et pour les étudiants, au cours d’une semaine de représentations au Petit Théâtre de la Bouloie.

Les groupes et compagnies doivent être composés en majorité d'étudiants. Le travail des artistes sélectionnés s'articulera autour de temps de résidence au Petit Théâtre.En plus d'un véritable accompagnement professionnel et de l'assistance des étudiants en DMA Son & Lumière du lycée Pasteur, vous aurez la possibilité de financer votre création par le fond Culture‐Actions et le FSDIE.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au vendredi 15 décembre 2017 à 18h.

