Appel à la vigilance : de faux sapeurs-pompiers collectent des fonds

Le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) et l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Doubs (UDSP 25) ont alerté, ce mardi 25 avril 2017, qu’un ou plusieurs individus en tenue de sapeurs-pompiers collectaient des fonds auprès des particuliers à leur domicile, au profit des handicapés et orphelins de sapeurs-pompiers.