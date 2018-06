Appel à témoins : le CLA recueille vos souvenirs marquants

Vous avez été étudiant au CLA ? Vous y avez fait des rencontres qui ont changé votre vie ? Vous avez des anecdotes, des souvenirs à partager . Le CLA de Besançon, qui accueille 4.000 étudiants du monde entier souhaite recueillir pour ses 60 ans d'existence de nombreux témoignages qui seront réunis d'ici la fin d'année dans une publication, sur le site internet ou sur les réseaux sociaux.

Témoignage d'étudiants et de familles bisontines

Le CLA souhaite aussi recueillir les témoignages de familles d'accueil bisontines ou de Bisontins qui ont eu un lien avec le centre ou ses étudiants. Il souhaite mettre en avant "partage d’expériences, ouverture culturelle, rencontres, amitiés, réseaux, voire plus : rencontre de la femme ou de l’homme de votre vie, mariage, changement de pays…"

Les témoignages peuvent être anonymes ou non. Écrits, lettres, photographies, courtes vidéos, etc. Les témoignages peuvent êtres envoyés par mail ou par courrier. Il suffit juste de de préciser le pays d’origine et les années d’études au CLA. Il est possible de joindre une photographie d'aujourd’hui, d’autrefois ou les deux !

Infos +

Envoi par courrier :

Centre de linguistique appliquée de Franche-Comté

6, rue Gabriel Plançon

25030 Besançon. France

Par maill : clacom@univ-fcomte.fr

www.cla.univ-fcomte.fr