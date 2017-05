Des partis et mouvements politiques tels que EELV, PC, PS, MJS, Jeunes Ecolos, Ensemble !, MRC ainsi que des syndicats FSU, CGT, SNuipp-FSU et des associations : Osez le féminisme 25, Association France Palestine Solidarité de Besançon et le MRAP, sollicitent les Bisontines et Bisontins à se rassembler contre le Front National à Besançon.

"Nous, citoyens et citoyennes, ne pouvons nous résoudre à ce que la représentante d’un parti conservateur, réactionnaire, raciste, anti-européen, prônant des valeurs de repli sur soi et de la haine des autres, accède au pouvoir (…) nous ne pouvons nous résigner à renoncer à la solidarité, à la liberté, à l’égalité et à la fraternité. Nous refusons que la laïcité devienne un instrument de pression et de rejet entre les mains de Marine Le Pen".

Les signataires de la manifestations précisent "nous n’acceptons pas la présence banalisée au second tour d’un Front National qui dépasse désormais les 20%. Alors qu’en 2002, les partis, les médias et toute la société civile sous le choc s’étaient dressés contre le Front National ; force est de constater qu’en 2017 la résignation a remplacé la colère et la mobilisation. Cette situation est dangereuse."

Rassemblement mercredi 3 mai 2017 Place de la Révolution à Besançon.