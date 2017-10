Après Engrenages Franche-Comté, Panache sort son premier EP...

maCommune.info : Comment vous êtes-vous orienté vers la musique ?

Thibaut Malé : "J’ai grandi dans les années 90 en regardant beaucoup MTV. Cela m’a donné le goût de la pop et l’envie de faire de la musique. Quand j’ai commencé mon projet, je voulais faire des chansons à guitare, qui se jouent aussi bien orchestrées qu’en voix/guitare, un peu comme Oasis. Au moment de lui trouver un nom j’ai choisi Panache, car j’aime l’élégance derrière ce mot et que j’adore Cyrano de Bergerac."

mC : Où en êtes-vous un an après Engrenages ?

Thibaut Malé : "Engrenages m’a vraiment mis le pied à l’étrier et m’a poussé à continuer. Quand on fait de la musique seul, on a besoin d’entourage, d’avis extérieurs et c’est clairement ce que j’y ai trouvé. J’ai pu bénéficier des meilleurs conseils possibles de Julien Soulié du FAIR (dispositif de soutien au démarrage de carrière et de professionnalisation en musiques actuelles).

J'ai notamment pu bénéficier de cours de chant au Studio des Variétés grâce à Florence Cabret et pu jouer au Café de la Danse à Paris grâce à Fred Lomey de Melodyn. Arnaud Fournier et Peter Crosbie m'ont aussi donné des conseils artistiques et j'ai appris à me structurer juridiquement grâce au Bastion et Odeva…

J’ai aussi pu faire une résidence à l’Echo System dans le Jura pour préparer mes concerts. Et j’ai surtout enregistré mon premier EP avec Flavien Van Landuyt au studio le Zèbre qui sortira en janvier 2018 et que je commence à défendre sur scène. Je viens de sortir un premier clip sur la chanson "Out of Town" où il est question d'évasion et de road trip".

mC : Qu'avez-vous souhaité créer pour ce nouvel EP ?

Thibaut Malé : "J’ai clairement cherché à faire des versions très arrangées de mes morceaux tout en essayant d’en garder la moelle originelle. C’est Flavien qui s’est chargé de la réalisation et il a su comprendre ce que je voulais : quelque chose de très pop mais moderne, je n’aime pas les choses trop rétro. Nous sommes partis de versions très simples avec uniquement la guitare et la voix pour être sûrs que les morceaux tenaient la route et nous avons travaillé autour de cela.

En concert, j’ai décidé de revenir vers ce genre de choses. Je joue mes morceaux à nus, guitare et voix. Je jouerai avec des musiciens à l’avenir mais pour l’instant j’ai besoin de m’approprier pleinement les morceaux. C'est Engrenages qui m'a donné confiance pour la suite".

Prochains concerts :

Mercredi 25 Octobre à Paris, Les 3 Baudets

Jeudi 16 novembre à Lons Le Saunier, Le Coeur de Boeuf avec Bigger

Vendredi 17 novembre à Besançon, Les Passagers du Zinc avec Bigger

