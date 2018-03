"Avec le temps perturbé, pluies et chutes de neige alternent. La neige a disparu en dessous de 800 mètres. Plus haut, l'enneigement est irrégulier entre les secteurs exposés et ceux abrités comme en forêt.

À 1100 mètres, la couche varie de 0 à 45 cm en secteurs exposés, mais en forêt l'enneigement est plus conséquent, jusqu'à 80 cm en forêt. Sur les sommets forestiers du Risoux ou du Massacre, l'épaisseur de la couche dépasse largement 1 mètre"

(communiqué de Météo France)

Hauteurs de neige mesurées sur le massif du Jura le mardi 6 mars :

à 800 m : quelques plaques

à 1000 m : de 0 à 30 cm

à 1200 m : de 5 à 120 cm

à 1400 m : de 20 à 160 cm