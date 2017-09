Cédric Perrin, le sénateur du Territoire de Belfort et 1er vice-président de la commission des affaires étrangères et des forces armées, se déclare "satisfait" ce mardi 5 septembre 2017, suite à la déclaration de Florence Parly, ministre des armées. Elle a donné un avis favorable à l’armement des drones de moyenne altitude et longue endurance (MALE) Reaper utilisés par l’armée française.