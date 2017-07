Les "bitumeurs anglais" font miroiter un prix défiant toute concurrence pour refaire votre cour en macadam avec "le reste de bitume d'un chantier proche". La gendarmerie de Haute-Saône explique qu'au final, le travail est mal fait et le paiement demandé est souvent bien plus élevé qu'au départ. Pas de devis, pas de facture non plus, "voilà bien le signe de pratiques commerciales douteuses", précise la gendarmerie.

Si vous êtes contactés par ce genre d'individu, composez le 17 et tentez de relever un maximum de détails (marque et type de véhicule, description des individus, etc.)