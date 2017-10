Après Art'Pop fait son cirque, pourquoi avez-vous choisi le thème de la comédie cette année ?

Anthony Courturier : "Nous avions vraiment envie de pouvoir amener une tout autre ambiance pour ce deuxième show. Cela passe par des chansons de films, les danseurs et les danseuses joueront de multiples rôles sur scène pour différents tableaux. Et le truc en plus : il y aura également de la projection vidéo !"

Qu'avez-vous prévu au programme cette année ?

Anthony Courturier : "Beaucoup de nouveautés, de danses multiples (modern'jazz, contemporain, classique sur pointe, street jazz, new style, hip-hop) mais aussi des jeux de lumière, un changement de scène et des clips vidéos sur la continuité de notre show. Nous avons notre chorégraphe Nouné Haruntuyan qui est spécialisé dans les danses street jazz , new-style, hip-hop. Et moi-même chorégraphe en modern'Jazz, contemporain, classique et danse sportive."

Combien d'artistes participeront à cette nouvelle aventure ?

Anthony Courturier : "Nous serons 11 danseurs et danseuses à évoluer sur scène tout au long du show, mais pas sans surprise, car des intervenants extérieurs à la compagnie seront de la partie pour amener une autre dimension à ce Show… Mais gardons les surprises, pour laisser un peu de mystère !

Je peux toutefois vous dévoiler qu'il y aura l'humoriste Thomas Vergniaud pour ajouter sa touche d'humour au spectacle. Il joue d'ailleurs au grand kursaal le 4 décembre où nous serons d'ailleurs présents pour l'encourager !

Et bien sûr, nous aurons notre coiffeur partenaire Salon Courbet toujours présent pour la compagnie, ainsi que notre styliste CréAlice couture et notre nouvelle maquilleuse Maeva de "Déborah Espace beauté" au centre-ville. Sans oublier notre photographe Angie Photo, toujours fidel au poste."

Dans quels objectifs organisez-vous un second spectacle ?

Anthony Courturier : "Nous gardons toujours l'objectif de pouvoir créer un show au profit d'une cause. Cette année nous avons à nouveau choisi d'aider la Ligue contre Le Cancer du Doubs en leur reversant 50% des bénéfices grâce à la présence de nos spectateurs qui nous l'espérons, seront encore nombreux pour faire la fête avec nous et faire du bruit au Kursaal !"

Infos +

Vous voulez intégrer la compagnie Art'Pop ? Vous avez un minimum d'expérience en danse ? Contactez le président Anthony Couturier via la page Facebook d’Art'Pop Compagnie.

Infos pratiques