En binôme avec Lionel Colombani, l'ancien footballeur souhaite partir à la conquête du Mont Blanc avec l'aide de Philippe Cabe, guide de haute montagne de Chamonix. Il n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, il a déjà couru lors du marathon des sables au Maroc en 2015 au profit de l'association Bout de Vie pour laquelle il a récolté 4.000 €. En 2016, il a participé à l'Ultra Marin du Golfe du Morbihan et est revenu avec presque 6.000 euros.

Cette année, il compte bien "battre le record" et ramener 9.620 euros : "Nous vendons nos mètres afin de gravir le Mont Blanc. Chaque mètre équivaut à un don de deux euros. Le Mont Blanc fait 4.810 m d'altitude donc multiplié par deux, nous arrivons à 9.620 euros de dons", explique Frédéric Parise.

Courir pour offrir des stages aux enfants amputés

Le sportif a souhaité il y a maintenant six ans "ne plus courir seulement pour moi, mais aussi pour les autres", précise-t-il en évoquant la petite Bisontine Louane, âgée de 13 ans, amputée suite à un accident de la vie. "Je ne voulais pas courir bêtement et puis j'ai connu l'association, Louane et le président Frank Bruno, un ancien scaphandrier".

Une ascension entourée de professionnels

Pour relever ce défi, Frédéric Parise, ne se prépare pas seul. Il s'est entouré de professionnels, tous bénévoles, pour l'aider à se lancer à l'aventure : "Alexis Gaiffe, de l'ASPTT Besançon, est mon préparateur physique et mental, Jérôme Alabouvette est mon ostéopathe, Catherine Aguilar, ma nutritionniste-diététicienne et Liberty Gym m'a proposé de m'entraîner chez eux".

Info +

Pour participer :

frederic.parise@besancon.fr

Liens page Facebook

07 69 62 10 81

Site de l’association : http://www.boutdevie.org/