Assassinat du caporal Noyer: déplacement de Nordahl Lelandais dans le cadre de son audition

Vers 15H, un important dispositif s'est mis en place autour du palais de justice de Chambéry et plusieurs fourgons se sont mis en route. Dans ce convoi se trouvait aussi l'avocat du suspect, Me Alain Jakubowicz, qui n'a pas souhaité s'exprimer. Le parquet de Chambéry et l'avocat des parents de la victime n'ont pas pu être joints pour préciser le lieu et l'objet du déplacement.