Attaque au marteau à Chalon-sur-Saône: ouverture d'une information judiciaire contre X

Le magistrat avait lancé le 21 septembre un appel à témoins pour retrouver l'auteur supposé, en fuite depuis les faits, en diffusant des images de vidéo-surveillance montrant un jeune homme vêtu de noir et un portrait robot représentant un visage aux traits fins et aux cheveux bruns bouclés.

Les deux agressions avaient eu lieu à quelques minutes d'intervalle. Les victimes, deux femmes de 51 ans et 54 ans, ont soffert de blessures légères au cuir chevelu qui ont nécessité la pose d'agrafes. Les enquêteurs n'excluent aucune piste, terroriste ou psychiatrique.

Moins de deux semaines plus tard, un agresseur au visage dissimulé avait blessé légèrement une femme et deux hommes à coups de marteau dans les environs de l'université de Dijon, à 70 kilomètres de là, mais sans rien crier, et aucun rapprochement n'avait pu être établi avec les deux attaques de Chalon-sur-Saône.

(Source : AFP)