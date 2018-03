Attaques dans l'Aude : les drapeaux mis en berne à Besançon en hommage à Arnaud Beltrame

Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon a souhaité s'exprimer :



"C'est avec une immense émotion que j'ai appris le décès, suite à ses blessures, du lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame.

Celui-ci fait l'honneur de notre pays et de ses forces de sécurité, en se sacrifiant pour préserver la vie d'une otage.

C'est l'ensemble de la population de Besançon qui, par ma voix, présente à sa famille et à ses proches, ses condoléances respectueuses. À cette occasion je souhaite redire mon soutien à l'ensemble des forces de sécurité, militaires et policières qui, chaque jour sur le terrain, protège notre pays contre les actes terroristes et criminels.

J'ai demandé en signe d'hommage que les drapeaux soient mis en berne".