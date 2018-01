"Au–delà du Bojador" : une nouvelle chambre d'hôte "bien-être" à Besançon

Ce technicien en industrie de 44 ans a souhaité avoir une activité complémentaire et se rapprocher d'un "environnement bien-être". En effet, Carlos Rodrigues a suivi une formation au massage bien –être et met à disposition de ses clients un sauna et hammam.

Des nouveautés à venir

En plus d'une pièce de vie de 70m2 et d'un sauna, Carlos Rodrigues souhaite créer une belle terrasse extérieure avec un spa : "le soir cela donnera une belle vue sur la Citadelle illuminée", explique-t-il. "J'ai voulu créer un cocoon déstiné aux adultes, pour les changer de leur quotidien, comme une parenthèse".

"Au –delà du Bojador" ne propose pas de table d'hôte mais met à disposition une cuisine commune.

Info +