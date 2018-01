Au Revoir le RSI, bonjour la Sécurité sociale des indépendants…

Les travailleurs indépendants n’ont aucune démarche à accomplir et continuent à utiliser leurs canaux de contacts habituels pour la gestion de leur protection sociale. Les caisses de l’ancien régime social des indépendants (RSI) sont devenues des "agences de Sécurité sociale pour les indépendants". Elles interviennent pour le compte du régime général. Le versement des prestations maladie/maternité est lui toujours assuré par l’organisme conventionné du travailleur indépendant.

4,6 millions d’assurés travailleurs indépendants – artisans, commerçants et professionnels libéraux – actifs et retraités, ainsi que de leurs ayants droit sont concernés

Les indépendants seront donc progressivement intégré au régime général et vont bénéficier de deux baisses de cotisations (– 2,15 points sur les cotisations famille, et exonération accrue des cotisations d’assurance maladie et maternité). Pour les 6,5 millions d’assurés (commerçants, artisans, professions libérales, micro-entrepreneurs, actifs comme retraités, et leurs familles) rien ne change ou presque le 1er janvier.

La réforme vise à améliorer le service rendu aux indépendants qui ont « perdu confiance » dans le RSI, handicapé par de nombreux dysfonctionnements depuis une réforme datant de 2008.