Automobile : le contrôle technique sera bien plus compliqué en 2018

Si le contrôle technique vérifie 400 points, cela demandera plus de temps aux mécaniciens, donc plus d'argent aux propriétaires. Toutefois, aucun chiffre n'est encore publié : les plus pessimistes supposent que le prix sera doublé voire plus étant donné qu'on passera de 124 à 400 points de contrôle.

Une amende de 135 € si les réparations ne sont pas faites en moins de 24 heures

Les sanctions seront bien plus sévères avec l'apparition de 126 défauts critiques qui entraineront l'interdiction immédiate de circuler. En cas de défaut critique découvert, le propriétaire du véhicule devra obligatoirement coller une vignette sur son pare-brise et disposera de seulement 24 heures pour réparer le défaut. Dans le cas contraire, il recevra une amende de 135 €.

Pourquoi de tels changements ?

Les deux raisons principales reposent sur le renfort de la sécurité des usagers et l'uniformisation européenne des pratiques. L'objectif serait également de protéger l'environnement en limitant la pollution de l'air et des sols.