Automobile : quel est le taux d'équipement en Franche-Comté ?

Aujourd’hui, la voiture équipe 81 % des foyers français et 86 % des foyers francs-comtois. 39 % de ces derniers en possèdent même plusieurs !

La voiture est pour beaucoup indispensable. Près de 80 % des actifs francs-comtois l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail, dans un contexte de périurbanisation où l’emploi et le domicile sont séparés par de nombreux kilomètres, 18,4 en moyenne dans la région.

Cette proportion tombe à 60 % pour les actifs de Besançon, qui bénéficient d'un important réseau de transports en commun et peuvent plus souvent qu'ailleurs aller et revenir du travail à pied.

Le recours à la voiture dans les déplacements domicile-travail diffère également selon certains critères sociologiques. Les professions dites intermédiaires – techniciens, professeurs, contremaîtres – l'utilisent à 86 % contre seulement 47 % pour les agriculteurs. Les hommes enfin l'utilisent plus souvent que les femmes : 82 % contre 78 %. Il est cocasse de constater qu’à Baume-les-Dames, les femmes prennent moins la voiture qu’à Baume-les-Messieurs : 66 % contre 79 % !

Les actifs francs-comtois privilégient la voiture pour les longs trajets : 95 % des trajets domicile-travail de 10 à 30 kilomètres aller. Au-delà de cette distance, la voiture recule légèrement face à l'option qu'offre le train : 87 %. Moins utilisée pour les trajets courts inférieurs à 10 kilomètres aller, elle demeure néanmoins majoritaire : 56 %.

Info + : que font ceux qui ne prennent pas la voiture ?

Que font enfin ceux qui ne prennent pas la voiture ? La plupart vont au travail à pied, 8 %. Les transports en commun représentent quant à eux 5 % des déplacements domicile-travail, environ trois fois moins qu'au niveau national. Rappelons toutefois l'importance des actifs parisiens, qui contribuent grandement à cette statistique.

David Brion





Source : Insee, Recensement de la population de 2014.

Pour plus de détails : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019767