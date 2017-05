Avenue Gaulard : un nouvel aménagement pour la rentrée

Situés entre le bastion de Bregille et celui de Rivotte, et au droit de la cité des Arts et de la Culture, ces travaux ont pour but de requalifier la voirie existante et "d’embellir cette entrée de ville". Ils commenceront en juillet et se poursuivront sur trois mois.

"un terre-plein central"

Le projet d’aménagement de voirie consiste en une modification de la plate-forme de chaussée, avec notamment l’insertion d’un terre-plein central planté d’arbres d’alignement.

Les tests effectués neutraliseront la voie dans le sens sortie de ville pour conserver une voie dans chaque sens. Cet essai durera une semaine et permettra aux services de la Ville d’ajuster la réalisation du futur aménagement.

Une réunion publique sera organisée le 6 juin 2017 à 20h salle Courbet pour informer les riverains et membres du conseil consultatif des habitants de l’organisation des travaux et du projet de requalification de la voie.