Avis de recherche : disparition d'un jeune homme autiste dans le Jura

"Olivier Fléchon a 22 ans. Il est originaire de Poligny. Grand, brun, cheveux courts, yeux marrons (voir photo jointe), au moment de sa disparition il était porteur d'un pull rayé blanc et bleu et d'un jean. Il ne dispose pas d'argent ni de pièce d'identité sur lui et peut s'être perdu. Le jeune homme peut aussi se trouver désorienté ou être apeuré", explique dans son poste Facebook la gendarmerie du Jura.

Toute personne découvrant l'intéressé, l'ayant pris éventuellement en stop, ou disposant d'informations permettant de le localiser est priée de contacter au plus vite la communauté de brigades d'Arinthod au 03 84 44 93 24.