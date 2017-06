Baccalauréat 2017 : les spécificités, le calendrier et les sanctions possibles...

Quelques spécificités …

Cinq candidats de l'académie de Besançon passeront leurs épreuves orales obligatoires à distance grâce à des visioconférences ou des web conférences. Ce dispositif s’adresse à des candidats au profil très spécifique (candidats géographiquement éloignés des centres d’examen, candidats en situation de handicap, hospitalisés ou incarcérés).Ces candidats sont avertis par le recteur qui veille à maintenir le principe d’égalité entre tous les candidats à l’examen. Le recteur s’assure de la qualité, de la sécurité et de la confidentialité des échanges entre le candidat et l’examinateur. Un surveillant est présent auprès du candidat pour contrôler le bon déroulement de l’épreuve.

Modalités pour les épreuves de remplacement (de septembre)

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n’ont pu subir tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, avec l’autorisation du recteur, se présenter à tout ou partie des épreuves de remplacement organisées en septembre (à l’exclusion des épreuves d’EPS et des épreuves facultatives). Les épreuves de remplacement sont strictement réservées aux candidats qui n’ont pas pu se présenter aux épreuves de juin, soit du premier groupe, soit du second groupe s’ils ont été admis à les subir. Les épreuves subies par anticipation donnent lieu de même à l’organisation d’épreuves de remplacement. Le candidat doit subir à nouveau toutes les épreuves de sa série même si il a composé dans certaines d’entre elles (sauf l’épreuve de TPE pour le baccalauréat général).*

De nouvelles dispositions pour les candidats ajournés

Pour réduire les sorties sans diplôme, deux dispositions en faveur des candidats ajournés aux examens des baccalauréats, CAP, BT et BTS sont effectives depuis la session 2016. Dans toutes les voies de formation, les élèves ont la possibilité de conserver leurs notes supérieures à dix et de préparer à nouveau l’examen dans leur établissement d’origine.

Les chiffres du Baccalauréat en Franche-Comté :

74 centres d’examens (34 pour le Bac général et le Bac technologique et 40 pour le Bac professionnel). Tous baccalauréats confondus et toutes épreuves anticipées comprises.

+ de 3 000 correcteurs dont, 1 500 correcteurs pour le bac général et technologique (et 1 200 interrogateurs pour le bac général et technologique) et 1 600 correcteurs pour le bac professionnel

+ de 63 000 copies à corriger pour le bac général et technologique environ 20 000 épreuves orales à organiser

pour le bac général et technologique environ 20 000 épreuves orales à organiser 12 942 candidats, scolaires et non scolaires (+304 inscrits par rapport à 2016) : 11 232 candidats scolaires inscrits au baccalauréat du ministère de l’Éducation nationale (+492) ; 898 jeunes scolarisés dans un lycée agricole ou une maison familiale et rurale (MFR) pour préparer un bac technologique ou professionnel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) ; 812 candidats non scolaires (apprentis, candidats libres, …) (-175) ; 47 d’entre eux présenteront les épreuves des séries générales, technologiques et professionnelles du MEN ; 165 celles des séries technologiques et professionnelles du MAAF.

Les candidats 2017

16 ans : candidat le plus jeune – bac général

50 ans : doyen des candidats – bac professionnel

836 candidats en situation de handicap bénéficiant d’un aménagement d’épreuves : 307 en bac général et en bac technologique (467 aménagements), 221 en bac professionnel, 308 en épreuves anticipées pour les bacs généraux et technologiques (396 aménagements).

