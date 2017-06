Baccalauréat : SNCF garantit 600 TER du 15 au 23 juin au service des lycéens

TER Bourgogne Franche-Comté souhaite garantir 600 trains à destination des centres d’examen. C'est-à-dire que les TER desservant les centres d’examen le matin seront particulièrement

suivis par l’ensemble de la chaîne en charge des circulations ferroviaires.

Les 90 circulations quotidiennes faisant l’objet du suivi sont celles qui arrivent à la gare desservant le centre d’examen entre 10 minutes et une heure vingt avant le début des épreuves.

Le rectorat d'Académie sera averti ses éventuelles perturbations

Le centre de relation clientèle du TER avisera systématiquement le rectorat d’académie de toute perturbation sur le périmètre du TER ayant des conséquences sur l'heure d'arrivée des candidats bacheliers dans les différents centres d'examen.

Le rectorat préviendra le Centre d'examen concerné de l'arrivée tardive éventuelle de certains candidats qui pourront ainsi accéder, même en retard, à leur salle d'examen.

En cas de retard, des mesures exceptionnelles de substitution seront prises et communiquées aux clients concernés afin de permettre l'acheminement le plus rapide possible sur les centres d'examen.

En moyenne, 10% des candidats au BAC utilisent le train. Ils étaient près de 27 000 bacheliers en Bourgogne Franche-Comté en 2016.

Des balles anti-stress distribuées aux lycéens…

Dans le même temps, SNCF remettra devant 46 centres d’examen en Bourgogne Franche-Comté des balles anti-stress en forme de cœur "pour relaxer les candidats", précise un communique de SNCF.

Les centres d'examen concernés en Franche-Comté :