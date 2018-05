Bain à remous, balnéo, bain nordique, spa : les tendances bien-être pour la maison cet été

"C'est une tendance qui prend de l'ampleur notamment dans la salle de bain", nous confie Natalia, responsable du secteur salle de bain à Leroy Merlin Besançon. "Aujourd'hui, on passe plus de temps qu'avant dans sa salle de bain pour se détendre, prendre soin de soi", ajoute-t-elle.

La salle de bain balnéo…

Il est désormais possible de profiter des soins de la balnéothérapie chez soi avec les différentes baignoires pour "buller" ou "masser". Le côté bulle permet de laisser porter son corps dans l'eau grâce aux bulles d'air injectées dans l'eau. Cela stimule la sensibilité de la peau et apaise le système nerveux et relaxe les muscles en douceur.

Le côté "massage" est possible grâce aux buses massantes ou hydrojets qui diffusent eau ou air ou les deux à la fois. Les bienfaits : diminue la tension musculaire, améliore la circulation sanguine et lutte contre les capitons, la cellulite et l'effet peau d'orange.

Les prix sont très différents en fonction de la taille de la baignoire et des options de 700 à 5 899€.

Ces baignoires peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur.

Le spa pour nager !

Oui oui, vous pouvez faire des longueurs en restant sur place… Une marque canadienne propose des spa de nage pour pratiquer la natation, l'aquabike ou encore l'aquafitness dans un espace réduit grâce au puissant contre-courant des jets de massages.

Pour ce type de bassin, le premier est de 17 990€.

Le bain nordique comme en Finlande…

Il s'agit d'un bain relaxant qui peut être installé sur l'herbe comme sur une terrasse plane. Il fonctionne au bois et en toute autonomie. Pour l'eau, il suffit de le remplir une fois et de choisir la température (de 5 à 39°C en moins de 2 heures). Les bienfaits de la thermothérapie consistent à alterner le chaud et le froid, ce qui permet d'éliminer les toxines. Ce type de bain est également connu pour agir sur la circulation sanguine, le système immunitaire , évacuer la fatigue mentale et les tensions.

Côté prix de 3 790€ à 6 490€

Infos pratiques