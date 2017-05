BALISE 25 commence fort !

Après s’être déjà mis en évidence sur les premières épreuves des championnats de France de CO pédestre et VTT, les sociétaires du club BALISE 25, accèdent par huit fois ce week-end à un podium lors du championnat de France longue distance de CO pédestre.

La forêt bourguignonne de Lusigny sur Ouche accueillait ce samedi plus de 1 500 orienteurs venus pour la plupart se confronter pour un titre de champion de France.

Parmi les catégories titrées, BALISE 25 voit cinq de ses membres figurer dans le trio de tête. Alyssia WYMER en dames 12 ans, Kylian WYMER en hommes 16 ans A et Eddy WYMER en hommes 50 ans s’imposent dans leur catégorie respective et apportent au club doubiste trois médailles d’or. Ils sont accompagnés dans leur échappée belle par Lucie RUDKIEWICZ qui monte elle aussi sur la plus haute marche du podium en dames 18 ans A. Michel BASTIN, qui compte parmi les plus fidèles coureurs de BALISE 25, apporte à son club une médaille de bronze en hommes 35 ans pour enrichir son escarcelle d’un nouveau trophée.

Parmi les catégories non titrées, en dames 10 ans Camille PINARD termine seconde encadrée de deux savoyardes. En 18 ans B hommes et dames, Capucine GROSJEAN et Nicolas DELAIRE franchissent la ligne d’arrivée en troisième position.

« Ces résultats sont importants pour nous » commente l’un des responsables de BALISE 25, et d’ajouter « ils témoignent du travail sérieux réalisé au sein de l’association et confortent nos partenaires sur le bien fondé de leurs soutiens dont entre autres la Ville de Besançon et le Département du Doubs ».