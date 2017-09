Basket : BesAC face au talent de Beaujolais

Le BesAC est passé tout près d’une troisième victoire consécutive samedi dernier à Salon-de-Provence contre Sapela 13. Mais en fait les joueurs de Nicolas Faure sont repartis de Provence avec une défaite à leur compteur...Il est vrai que les conditions particulières de ce match joué après que le bus des joueurs bisontins ait été visité et cambriolé sur un parking de restaurant lors du voyage aller, peuvent expliquer en partie cette petite défaite. De même que l’absence prolongée de Jaouad Dahbi qui sera forfait encore ce soir (tendinite rotulienne).

Mais Nicolas Faure, le coach du BesAC ne cherche pas d’excuses et ne veut pas s’appuyer sur ces circonstances atténuantes pour expliquer cette première défaite de la saison. Au contraire, il a tenu à faire toucher du doigt à ses joueurs quelques dysfonctionnements, tant en défense qu’en attaque qui, selon lui, ont conduit à ce court revers.

Aussi, en début de semaine a-t-il tenu à s’appuyer sur la video pour mettre en exergue certaines défaillances : sur les deux premiers matches, le BesAC avait encaissé 65,5 pts de moyenne contre 89 samedi dernier. Cherchez l’erreur...

C’est donc un BesAC recadré qui affrontera, ce samedi, Beaujolais Basket qui, après trois journées de championnat, fait valoir le même nombre de victoires (2) et de défaite (1).

Il faut dès lors s’attendre à un face à face relativement équilibré.

Assurément, le BesAC, s’il veut ajouter une unité à son compteur de route, devra jouer en rangs serrés, notamment en défense face à une formation qui possède une grande expérience de la N2 et qui peut faire valoir, au delà du collectif, quelques fortes individualités. On peut ainsi citer : les arrières Simon (19 pts de moyenne) et Nelaton (13 pts), de même que l’intérieur de 2,04, Lopez auteur de 31 pts en ouverture contre Ouest Lyon. Grande vigilance donc !

Mais le BesAC a aussi des armes à faire valoir, que ce soient le super doué Stankovic, meilleur marqueur local (19 pts) ou encore, Ikuesan, Vorotnikovas ou Guerrier auteur d’un superbe match contre Sapela.

Malheureusement cette équipe bisontine évoluera encore avec un effectif très réduit. Ce qui va de nouveau nécessiter beaucoup de finesse dans la gestion de ce petit groupe. C’est là le job de Nicolas Faure.

En tout état de cause, le BesAC aura besoin de son public inconditionnel pour le supporter, sachant qu’une victoire permettrait aux joueurs de Nicolas Faure de rester collés, au classement général, aux actuels leaders invaincus.

L’équipe du BesAC : John, Martin, Ikuesan, Guerrier (capitaine), Stankovic, Régnier, Vorotnikovas + 2 joueurs à désigner. Coach : Nicolas Faure

Les matches de la 4e journée

Samedi 30 septembre à 20 heures

BesAC – Beaujolais Basket

Le Puy – Sapela 13

Montbrison – Prissé-Macon

Ouest Lyon – SMUC Marseille

Feurs – AL Lons

Le Cannet – Pont de Cheruy

Lyon SO – Golfe Juan

Le classement après trois journées : http://resultats.ffbb.com/championnat/