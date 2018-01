Basket : le BesAC en danger

C’est là, la conséquence du mauvais rendement d’une équipe hyper armée, sans doute la plus forte du championnat, qui plus est dotée d’un effectif pléthorique, mais qui, dans sa course à la montée en division supérieure, a accumulé les faux pas, au point de pointer seulement à la sixième place, peu en rapport avec son potentiel et la programmation qui avait été faite.

Certes, la saison n’est pas terminée. Loin de là. Il reste encore douze maches en phase de poule. Aussi, du côté de Pont de Cheruy veut-on encore y croire et a-t-on joué son va-tout pour essayer de s’accrocher à la toute petite lueur d’espoir qui subsiste. Car l’objectif annoncé de la formation iséroise est et reste, malgré le handicap accumulé, l’accession en Nationale 1.

C’est dire combien ce match contre le BesAC va prendre, samedi soir, une importance essentielle, même quasi capitale. Et ce, pour les deux équipes, serait-on tenté d’écrire.

Car si Pont de Cheruy est battu, il sera écarté de la course à la montée et le BesAC verrait un de ses rivaux éliminé.

Au contraire, si le BesAC, actuel second du classement général, venait à lâcher prise, alors Pont de Cheruy reviendrait à distance plus raisonnable. Sans compter que placés aux fesses du BesAC, Beaujolais Basket et Montbrison auraient une belle occasion de refaire une partie de l’écart qui les sépare du fauteuil de dauphin occupé par les bisontins.

Vous avez compris toute l’importance de ce match entre les deux meilleures défenses de N2.

Aussi le BesAC a-t-il préparé avec un sérieux tout particulier ce déplacement de tous les dangers. Sachant qu’en face il y a du lourd, qu’il s’agisse de Lasse-Basse, du géant Giaimo, de l’expérimenté meneur Demas, ou encore de l’Espagnol Ortega,

On se souvient qu’à l’aller, le BesAC l’avait emporté d’un tout petit point (67-66) à l’issue d’un combat total de 40 minutes, grâce notamment à deux paniers majorés en toute fin de match signés Stankovic et Ikuesan, devenus depuis, les deux meilleurs scoreurs de l’ensemble bisontin.

Les joueurs de Nicolas Faure savent donc à quoi s’attendre dans une petite salle qui peut vite s’enflammer et peser dans le déroulement d’un match, plus encore lors d’un éventuel money-time à suspense.

Mais Gerald Guerrier et ses coéquipiers ont déjà montré depuis septembre combien ils possèdent de l’aplomb et du sang froid.

L’équipe du BesAC : John, Martin, Ikuesan, Guerrier, Ignakpelila, Stankovic, Régnier, Vorotnikovas. Coach : Nicolas Faure. Coach adjoint : Joseph Kaalambani.

Leurs trois derniers matches

Pont de Cheruy : battu à Lyon SO (89-78), battu à Feurs (69-68), bat Ouest Lyon (69-46).

BesAC : bat Le Puy (77-65), perd à Lyon SO ( 77-61), bat lke cannet (71-61).

Les matches de la 15e journée

Samedi 20 janvier à 20 heures

Pont-de-Cheruy – BesAC

Beaujolais – Feurs

SMUC Marseille – BesAC

Prissé-Macon – AL Lons

Golfe Juan – Ouest Lyon

Sapela 13 – Le Cannet

Le Puy – Lyon SO

Le classement après 14 journées : http://resultats.ffbb.com/championnat/

(Communiqué du BesAC)