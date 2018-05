Baume-les-Dames : des parents d'élèves vont occuper une école contre la fermeture d'une classe

Si les parents d'élèves disent, dans un communiqué, "comprendre les contraintes d'effectifs des enseignants", ils estiment "primordial de prendre en compte d'autres critères".

A savoir, que fermer une classe signifierait que "certaines classes fonctionneraient en triple niveau" (par exemple, CP, CE1 et CE2 dans la même classe) expliquent-ils. "Par ailleurs, les salles de cours sont pour la plupart déjà très petites et ne pourraient pas accueillir un nombre d’élèves plus important" ajoutent-ils.

Occupation nocturne et opération escargot

Les parents d'élèves se mobilisent ainsi, "avec le soutien des élus locaux, afin de manifester notre inquiétude et notre mécontentement face à une telle menace."

Ils annoncent ainsi qu'ils "occuperont les locaux de l'école dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 juin 2018 dès la sortie des élèves à 16h" et qu"ils "organiseront une opération escargot le samedi 9 juin de 10h à 12h dans les rues de Baume les Dames afin de sensibiliser la population et faire signer la pétition."