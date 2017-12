BesAC : cap sur Antibes !

C'est à Antibes que le BesAC est appelé à jouer ce premier tour national, contre l’équipe Espoirs des Sharks. Mais la bonne nouvelle, c’est que ce match et donc la qualification pour les 16es de finale, sera tout à fait la portée des joueurs de Nicolas Faure. En effet, quand on consulte le classement du championnat de France Espoirs, parallèle à la saison de Pro A, on constate que la jeune formation méditerranéenne n’a pas encore gagné un seul match en 15 journées, et fait valoir un énorme déficit au panier average : 65,1 points en moyenne marqués contre 89,4 encaissés.

Assurément, le BesAC, actuel deuxième de Nationale 2, partira favori de cette rencontre initialement programmée le dimanche 7 janvier à 15h30, mais qui devrai être avancée au samedi 6 à 19 heures.

Il est à noter que les joueurs bisontins, après 10 jours de vacances bien méritées, sont de nouveau à pied d’oeuvre sur le parquet des Montboucons, excepté Benjamin John, autorisé à rentrer avec quelques jours de retard.

Nicolas Faure a concocté un programme de reprise au rythme de deux séances quotidiennes, avec un break les 31 décembre et 1er janvier.

Le prochain match, sera donc le match de Coupe de France à Antibes. Le championnat reprendra ensuite ses droits une semaine plus tard. Le BesAC accueillera alors devant son oublic, le samedi 13 à janvier (20h), Le Puy, la lanterne rouge de Nationale 2.

