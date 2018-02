Besançon : 10 000 euros de subventions pour les associations avec un projet de solidarité international

Les projets qui peuvent bénéficier de cette aide doivent aider au développement en "ayant un intérêt pour les populations locales au Sud et pour le territoire bisontin" où d’éducation à la citoyenneté mondiale, précise la Ville de Besançon.

Qui peut en bénéficier ?

L'appel à projet concerne les associations dépendantes de la loi de 1901 à but non lucratif et ayant leur siège sur le territoire bisontin. La Ville précise que les représentations locales d’associations nationales peuvent toutefois présenter leur projet "si leur implication effective dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet présenté est démontrée".

Quels sont les critères d'attribution ?

Les critères d’admissibilité sont consultables dans le règlement de l’appel à projets, sur le site de la Ville de Besançon.

Où s'inscrire ?

Les formulaires pour un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale ou un projet de solidarité internationale sont téléchargeables, avec le compte rendu technique et financier final, sur le site de la Ville de Besançon. Les dossiers doivent être adressés par voie postale à Ville de Besançon, Service des Relations Internationales au 2, rue Mégevand 25034 Besançon Cedex ou par courriel à l’adresse : secretariat.relations-internationales@besancon.fr

Pour vous aider :

Bourgogne Franche-Comté International (ex-CERCOOP FC) peut vous conseiller et vous appuyer dans le montage de ce dossier. Il apporte aux porteurs de projets un soutien méthodologique, technique, favorise les synergies et partenariats, la concertation, les réflexions conjointes et la mutualisation.

Un atelier d’appui-conseil à la rédaction des demandes de subvention pour les projets de solidarité internationale sera organisé par BFC International, en collaboration avec la Ville de Besançon. Il aura lieu le jeudi 22 février de 10h à 12h, à la Mairie de Besançon – 2, rue Mégevand – Salle Camille Charvet (entrée E).

Inscription sur https://goo.gl/forms/KbLrLpysvnPvhgwX2.

