Besançon : l'avenir des 2 035 ha de forêt face au changement climatique...

Recouvrant un tiers de son territoire, la forêt représente un enjeu "considérable" pour la Ville de Besançon. "Pour la collectivité, il est important de créer une synergie autour de son devenir et de définir de façon partagée ses fonctions économiques, écologiques et sociales", assure Anne Vignot, adjointe au Maire déléguée aux Espaces Verts et au Développement Durable.

Faire émerger des actions novatrices

Face au défi du changement climatique, la Ville de Besançon souhaite impliquer chaque acteur du milieu forestier (acteurs de la filière bois, associations, usagers, chercheurs…), afin de faire émerger des actions novatrices ou des expérimentations adaptées au contexte local. Une première rencontre dédiée à la co-construction du document d’objectifs sur lequel s’appuiera l’Office National des Forêts pour la rédaction du futur plan d’aménagement forestier 2019-2039, a eu lieu en décembre 2017. Deux autres se prévoient d’ici juin 2018.

Pour faciliter l’émergence d’idées nouvelles et confronter les intérêts particuliers lors de ces rencontres, la collectivité s’appuie sur des ateliers participatifs. Un formulaire en ligne ouvert à tous est également mise en place afin de permettre des contributions complémentaires.

Lors du troisième temps, un conseil de la forêt sera constitué. Il aura pour objet le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des orientations du document d’objectifs.

Le calendrier :

19 décembre 2017 : 1 e réunion publique "Rencontre pour la forêt de demain".

réunion publique "Rencontre pour la forêt de demain". Février – mars 2018 : enquête auprès des citoyens grâce à un formulaire en ligne.

24 avril 2018 : 2 e réunion. Présentation d’un document martyr.

réunion. Présentation d’un document martyr. Juin 2018 : 3e réunion. Présentation du document-cadre et mise en place du Conseil de la Forêt.

Infos +