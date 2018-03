Besançon - Barcelone à vélo : le pari sportif et solidaire que se lancent Les Rois de la petite Reine...

maCommune.info : Vous avez pour nouveau projet de rallier Besançon à Barcelone à vélo… Quel challenge ! Mais pourquoi ?

Les Rois de la petite Reine : "Cette année, notre destination est Barcelone : nous aiderons là-bas la structure Casal dels Infants, qui vient en aide aux enfants des quartiers défavorisés. Nous travaillerons avec un groupe de jeunes en particulier. Nous avons choisi Casal car ses valeurs sont proches des nôtres, et parce que notre contact sur Barcelone travaille avec cette structure, ce qui était un gage de sûreté pour nous."

Cette structure propose un projet de société global, en soutenant les jeunes de la prime enfance jusqu’à leurs premières années en tant qu’adultes. Ses actions sont multiples, de la construction de crèches à l’insertion professionnelle des jeunes, en passant par l’animation d’espaces parents/enfants, d’espaces familles/quartiers, de rencontres sportives, ou encore par le soutien scolaire aux élèves en difficulté."

mC : Combien d’heures de route estimez-vous pour arriver à destination ?

Les Rois de la petite Reine : "Nous pensons rouler une douzaine de jours, ce qui nous laissera aussi l’occasion de profiter des lieux insolites de notre beau pays avant de passer quelque temps sur Barcelone. Au total, nous aurons parcouru 1 200 kilomètres."

mC : Comment vous y préparez-vous jusqu’au 10 juillet, date de votre départ ?

Nous organisons quelques entraînements collectifs pour nous préparer, et chacun s’est engagé à rouler un maximum en amont du départ. Pendant le voyage, nous nous engageons à nous entraider les uns les autres. Nous ne faisons pas une course : ce qui compte, c’est d’arriver tous ensemble, coûte que coûte !

Pour l’organisation, chacun a été chargé d’un point en particulier. Pour l’instant, notre itinéraire est par exemple détaillé de manière très précise jusqu’à Narbonne ; nous pensons ensuite prendre l’eurovéloroute 8 jusqu’à Barcelone, et sommes en train d’y réfléchir. Nous passerons par le Massif Central, puis les Pyrénées."

mC : Qu’allez-vous emporter avec vous sur les vélos ?

Les Rois de la petite Reine : "Nous emportons chacun sur nos porte-bagages nos vêtements et notre matériel de couchage (nous dormons sous tente et sous tarp, c’est-à-dire sous une bâche). Nous nous répartissons tout cela au fur et à mesure, à l’usage, selon les capacités de chacun. Nous nous répartissons également la nourriture, que nous achetons régulièrement afin de ne pas trop nous surcharger."

mC : Vous serez combien à participer à ce périple ?

Les Rois de la petite Reine : "Nous serons 4 : Alexandrine, 28 ans, professeur des écoles à Vesoul ; Florent, 28 ans, assistant pédagogique à Besançon ; Loïc, 23 ans, professeur des écoles à Montbéliard ; et Simon, 23 ans, professeur des écoles à Besançon et à Saint-Vit."

mC : Qui vous attendra à Barcelone ? Que se passera-t-il ?

Les Rois de la petite Reine : "Nous serons attendus par des responsables de Casal et les enfants que nous allons aider. Nous allons animer des ateliers avec eux, en lien avec le périple que nous aurons alors effectué, puis nous profiterons sans doute de quelques jours de vacances en bord de mer.

mC : Vous avez déjà pédalé jusqu’à Avignon et Rome ces dernières années. Comment était-ce ?

Les Rois de la petite Reine : "En effet, Loïc, Florent et Simon sont déjà partis jusqu’à Avignon l’été dernier. En parallèle, Simon était également parti, toujours l’été dernier, avec Alexandrine, à Rome, dans le cadre d’un périple organisé par l’association Roulons Pour l’Espoir. C’est le mélange de ces deux voyages qui a donné naissance aux rois de la petite reine, à savoir un groupe d’amis ayant décidé de pédaler pour la bonne cause.

Comme nous aimons à le répéter, le départ pour Avignon n’avait rien de sérieux, puisque tout est parti d’une blague entre les trois garçons. La veille au soir du départ, l’itinéraire n’était toujours pas complètement terminé ! Ce fut une aventure formidable, même si sur le coup, elle a pu nous paraître quelques fois difficile : nous nous souviendrons notamment de la sortie de Lyon et du partage de l’itinéraire de véloroute avec la N7 et l’autoroute ! Malgré cela, nous retenons surtout les bons moments que nous avons partagés, qui ont renforcé notre amitié, et que nous avons eu à cœur de renouveler à tout prix dès cette année. Sans compter que nous avions traversé une bonne partie du pays à la seule force de nos mollets, ce qui nous a rendus particulièrement fiers, et qui nous a donné l’occasion de découvrir des endroits magnifiques !

Nous voulions retrouver ce côté « aventure » cette année, et c’est pourquoi nous avons choisi de ne pas avoir de voiture-logistique afin de porter nos bagages : nous nous en trouvons plus libres. Bien sûr, cela rend les choses plus difficiles, mais nous n’avons aucune contrainte de temps ou de kilomètres par jour, et nous nous arrêtons bivouaquer lorsque nous en avons envie. Là encore, nous allons traverser une bonne partie de la France à vélo, et il nous tarde de faire d’aussi belles rencontres que l’an passé !"

mC : Qu’est-ce qui vous plaît tant dans le vélo ?

Les Rois de la petite Reine : "Il s’agit d’un mode de locomotion vraiment original. Nous nous en sommes rendus compte lorsque nous avons eu à longer des autoroutes notamment. Nous savions que des personnes partaient comme nous en vacances dans le Sud, et nous avions conscience de vivre un moment privilégié qu’on ne peut pas connaître lorsqu’on effectue le trajet en quelques heures de voiture seulement. Nous avons pu profiter, réellement, du temps et des paysages. L’heure ne compte plus, nos journées sont rythmées par le vélo, et nous n’avons plus à nous tracasser de nos petits soucis quotidiens. Nous profitons du temps passé ensemble, et nous avons d’ailleurs appris à mieux nous connaître pendant ces quelques jours. Nous avons partagé de très bons moments, qui un an après, nous font toujours autant rire à chaque fois que nous nous voyons !"

mC : Vous organisez trois projections de films les 16 et 30 mars puis le 20 avril. Vous pouvez nous en parler ?

Les Rois de la petite Reine : "Le film que nous projetons s’appelle « C’est quoi le bonheur pour vous ? ». Il a été réalisé par Julien Peron. Il s’agit d’un documentaire réalisé grâce au financement participatif et dont les bénéfices dégagés permettent l’organisation d’un festival à Montpellier sur le thème de l’éducation.

Les projections seront gratuites (mais les places limitées du fait de la taille des salles), et suivies d’un court débat, sur la base du volontariat, autour de la question du bonheur. Nous en profiterons évidemment pour présenter notre projet et notre association."

Les projections auront lieu :

Les vendredis 16 et 30 mars, à 20h30, à la salle des Marronniers de Frambouhans (25 140) ;

Le vendredi 20 avril, à 20h30, à la chapelle d’exposition de Ranchot (39 700).

À propos des Rois de la petite Reine

L’association poursuit deux buts : sportif et solidaire. Un but sportif tout d’abord, "parce que nous organisons des périples estivaux à vélo". Un but solidaire ensuite, "parce que ces périples sont l’occasion d’une levée de fonds, à destination d’une cause qui nous est chère". Chaque année verra le choix d’une nouvelle destination à atteindre et à chaque destination ils trouveront une cause locale à soutenir.

Infos +

Alexandrine, Simon, Florent et Loïc se sont rencontrés à l’ESPE (école supérieure du professorat et de l’éducation) lorsqu'ils passaient le concours pour devenir professeurs des écoles. Ils ont 23 et 28 ans. D’ici juillet, peut-être qu’un cinquième ami, marin pompier, les rejoindra pour partir à Barcelone.

Infos pratiques