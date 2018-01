Besançon : bientôt le retour de la grande roue place de la Révolution ?

Après les travaux et l'inauguration du Musée des Beaux-Arts de la place de la Révolution, "je verrais bien le retour de la grande roue", a confié le maire à la presse locale.

Pour l'instant, on ne parle pas de l'emplacement du prochain marché de Noël, mais "disons que la grande roue assurera l'attractivité de la place et apportera beaucoup de flux sur cette place délivrée de travaux", nous a-t-on précisé à l'issue de la conférence de presse. Toutefois, on nous confirme que cette année, les animations de Noël seront partagées entre Granvelle, place St Pierre, place Pasteur et la place de la Révolution.