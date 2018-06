Besançon : Carrefour reprend vos cartables dans une opération anti-gaspi

Chaque client peut faire don d’un cartable ou sac en bon état et recevra en contrepartie un bon de réduction de 10 € valable dès 50 € d’achat dans les rayons maroquinerie, calculatrices et papeterie du magasin.

Les bons de réduction sont cumulables, dans la limite de 5 cartables ou sacs par foyer, et pourront être utilisés jusqu’au 16 septembre 2018. Carrefour invite ses clients à faire un geste solidaire tout en les sensibilisant à la lutte contre le gaspillage et à la nécessité de recycler.

Une opération solidaire et anti-gaspi

Les cartables et sacs collectés seront remis à l'entreprise d'économie solidaire "le Relais" le plus proche puis triés et ré-employés en France et à l’étranger.

Depuis le lancement de l’opération, en 2012, 690 000 cartables – l’équivalent de 126 tonnes – ont retrouvé une seconde vie. Les heures de tri nécessaires à cette initiative représentent l’équivalent de trois emplois à plein temps pendant un an, proposés à des personnes en difficulté, en cohérence avec l’une des missions du Relais. 85 % des cartables collectés sont remis dans le circuit du réemploi.