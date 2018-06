Besançon : 'Emergences' a son site internet pour soutenir les artistes dans leurs créations...

Les premières restitutions auront lieu les 7 et 8 novembre 2018 avec les représentations de la Muchmuche Compagny. Toujours dans cette optique, Emergences se verra doter d’un site internet dédié afin de simplifier les demandes et de permettre l’accès au plus grand nombre. En 2018, le dispositif sera également élargi à d’autres domaines de la création artistique contemporaine comme les arts visuels et les arts transdisciplinaires.

Plus de soixante projets accompagnés au cours de ces dix dernières années

Créé en 2005 par la Ville de Besançon, le dispositif Emergences s’inscrit dans la politique culturelle menée par la ville depuis plus de trente ans. "Il s’agit d’un engagement pris en faveur de la jeune création qui a permis d’accompagner plus de soixante projets au cours de ces dix dernières années", est-il précisé dans le communiqué. Beaucoup d’artistes se sont aujourd’hui professionnalisés et ont pu diffuser leurs projets sur des scènes régionales ou nationales et sur des festivals européens.

Le dispositif Emergences a permis à de nombreux jeunes artistes bisontins de bâtir et de tester leur projet en conditions réelles mais également de bénéficier d’une visibilité auprès du public et des réseaux professionnels du spectacle vivant.

Infos +

Chaque projet soumis fait l’objet d’une instruction de la part d’un comité qui réunit, autour de la Ville de Besançon, les principaux établissements et acteurs culturels du territoire tels que :