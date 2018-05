Besançon : il cambriole deux habitations et oublie ses papiers d'identité sur place...

Les faits se déroulent le 25 mai. Un homme de 50 ans se promène dans une rue du centre-ville de Besançon quand il aperçoit une fenêtre ouverte. Il décide de rentrer dans l'habitation, monte les étages et entreprend de voler ce qui lui tombe sous la main : ordinateurs, gps, bijoux, appareils photo... En sortant, il fracasse la porte d'entrée de la voisine et de poursuivre un peu plus son méfait.

Seulement voilà, dans sa fuite, le voleur oublie des papiers l'identifiant. Ils sont retrouvés le lendemain sur les lieux de l'effraction par les forces de police qui l'interpellent le suspect trois jours plus tard, qui avoue finalement.

Des nouveaux éléments

Un nouveau problème se profile pour l'individu : il est retrouvé en possession de documents de paiements de commerces du centre-ville. Notamment une carte bancaire appartenant à un patron de restaurant...

Jugé en comparution immédiate à Besançon ce mercredi 30 mai, l'individu a écoppé de deux ans de prison.