Besançon : la marque de vélos électriques Proxy Cycle monte en puissance...

Avec la volonté de renforcer leur présence sur le territoire, les chefs d’entreprises, accompagnés de leurs collaborateurs et partenaires locaux ont coordonné et mis en place l’ouverture de quatre nouveaux magasins dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

Développement en France...

Ils ont pour objectif dans les cinq prochaines années d’ouvrir dans chaque région de France un magasin d’environ 500 m2 à enseigne Proxy Cycle et des magasins d’une superficie de 120 m2 dans les agglomérations de plus de 200.000 habitants en France.

"Cette stratégie s’inscrit dans la volonté d’accompagner également les collectivités et les entreprises locales dans leurs démarches de développement de transition énergétique et écologique, et leurs projets de mobilité douce", est-il souligné dans un communiqué. À ce titre l’entreprise participe régulièrement à des salons professionnels et à des manifestations pour initier le public à ce nouveau moyen de transport écologique.

D’ores et déjà, le constructeur de vélos à assistance électrique est présent dans vingt-sept points de vente directs et partenaires dans différentes régions en France et en Belgique et il souhaite renforcer sa présence sur l’ensemble du territoire.

Location, essais vélos, entretien et vente...

En fonction de leurs positions géographiques les magasins proposent également des essais vélos, un service de location et d’entretien des vélos électriques, mais aussi la vente de marques partenaires et d’une large gamme d’accessoires de qualité.

C’est le cas de la boutique historique Proxy Cycle qui intègre le nouveau Café&Vélo l’Échappée, situé place Victor Hugo à Besançon, dans le coeur historique et touristique de la ville. Ce nouvel espace dédié aux vélos électriques et à la convivialité est en adéquation avec les valeurs de l’entreprise: proximité, accessibilité et développement durable.