Besançon : le Groupe Moyse fête ses 70 ans

Si l'entreprise créée en 1947 par Claude Moyse était spécialisée dans le gros œuvre, aujourd'hui, en 2017, elle est un groupe et touche à tout dans le secteur de la construction de maison et de son habillement (isolation, vérandas, pergolas, garages, agrandissement, aménagement extérieur, etc.).

"Le fait marquant de ces 70 dernières années c'est l'évolution de l'entreprise qui a été créée par mon père et qui aujourd'hui compte 140 personnes, réalise 35 millions de chiffre d'affaires et continue de se développer et surtout de s'adapter aux temps modernes", nous confie Gérard Moyse qui fête également ses 70 ans cette année.

Quels souhaits pour ces 70 prochaines années ?

"Actuellement en maison, on travaille sur le concept de 'maison santé' parce qu'on s'est aperçus que le fait de fermer les maisons comme on le fait pour respecter les règles thermiques emprisonne l'air. Et si une maison est mal ventilée, on respire du poison, ce qui peut avoir des conséquences graves. Nous avons décidé de nous différencier de nos concurrents et d'apporter une véritable démarche 'santé' dans la maison : entre autres par une super ventilation, des plaques de plâtre qui absorbent les composés organiques volatils, etc.", explique le PDG.

Par ailleurs, l'entreprise reste familiale puisque Gérard Moyse travaille avec ses enfants : Lionel (maisons), Julien (promotion) et Fanny (communication et foncier).