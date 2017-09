"Le paysage politique s’est modifié depuis les municipales de 2014. Des choix politiques se sont opérés dans l'équipe municipale. Dorénavant, le groupe des élus EELV et société civile de la ville de Besançon est composé de 5 élus : Anne Vignot la présidente du groupe, Cyril Devesa, Françoise Presse, Claudine Caulet et Anthony Poulin", est-il rappelé.

"Nous ne changeons pas de cap"

S'adressant aux électeurs, le groupe EELV et société civile confirme qu'ils "ne changeront pas de cap" : "Vous, électeurs de Besançon nous avez élus pour porter l’écologie politique au sein de la Ville de Besançon". Et d'ajouter : "Les effets du changement climatique, la chute de la biodiversité, l’impasse de notre modèle de développement et les ruptures sociaux-économiques sont de plus en plus criants. Vous nous avez élus pour défendre et construire des politiques pour porter une nécessaire mutation, nous tenons à nos engagements."

"Il faut aussi que l’orientation générale donnée par la majorité municipale soit cohérente"

"Pour autant, nous sommes, bien placés pour savoir qu’il ne suffit pas d’être présent pour pouvoir agir et qu’il faut aussi que l’orientation générale donnée par la majorité municipale soit cohérente avec cette ambition", indique le groupe EELV et société civile. "Plus que jamais, nous avons besoin de nous emparer d'un nouveau modèle de société plus écologiste et donc plus solidaire. Tant que nous pourrons porter cette parole et continuer à mener les projets qui vont dans ce sens à Besançon et dans le Grand Besançon, le groupe des élus EELV et société civile restera mobilisé."

(Communiqué)