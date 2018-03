Besançon : Marcel Ferreol quitte le Parti socialiste après plus de 40 ans d'engagement

"Je le fais sans rancœur, mais avec émotion", indique celui qui s'est engagé depuis plus de 40 ans au sein du Parti socialiste et qui a été adjoint à la culture de Robert Schwint.

"Pendant des années, j’ai essayé avec enthousiasme, au sein de notre fédération, de porter avec de nombreux camarades et amis, l’idéal socialiste dans un esprit de fraternité et de responsabilité", explique Marcel Ferreol. "Les renoncements progressifs à nos engagements et les compromis avec nos convictions ont été ces dernières années, une épreuve douloureuse."

"Je reste socialiste"

Il indique également qu'il souhaite "mettre en cohérence mes convictions avec mon engagement" avant d'ajouter : "Je reste socialiste, car le socialisme enrichi de l’écologie reste plus que jamais le ressort d’une espérance collective."

Aujourd'hui Marcel Ferreol avoue retrouver "l'enthousiasme, le renouvellement, l'afflux de propositions nouvelles pour construire une gauche sociale, écologiste et européenne dans Génération.s."

Il conclut : "C'est avec humilité que j'emprunte ce chemin nouveau, mais avec l’espoir de nous retrouver prochainement dans « la maison commune » d’une gauche réinventée dont notre pays a besoin."