La Ville de Besançon a été mise à l'honneur dans le magazine "New" pour sa gastronomie, ses paysages et sa culture. La Citadelle a frappé le journaliste anglais par son point de vue panoramique et à la présence de singes dans les douves, anciennement remplies d'eau.

Le musée du temps a, lui aussi, eu le droit à son petit clin d'œil ainsi que la maison de Victor Hugo…



Niveau gastronomie, il n'y aurait pas de pénurie selon le journaliste qui met à l'honneur les différentes spécialités de saucisses et de fromages comme le Mont d'Or et le Comté. Les tables d'Antan et l'Alsacien ont notamment ravi les papilles anglaises tout comme l'hôtel Le Sauvage "parfaitement adapté aux familles" et avec "de jolies chambres rénovées".

