Besançon, seule ville française à Nankin (Chine) pour les journées de la grande muraille

La Ville de Besançon a présenté, elle, les fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, le travail du réseau des sites majeurs de Vauban et la programmation du 10e anniversaire de l’inscription.

Ce voyage a permis de développer les échanges avec la Chine et d’entamer la réflexion sur de futures coopérations possibles entre Besançon et Nankin.

Pascal Curie, conseiller municipal délégué au patrimoine, membre du réseau Vauban et membre du bureau de l’Association des Biens Français inscrit au Patrimoine Mondial, accompagné d’Emilie Thivet, directrice du Patrimoine historique, ont représenté Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon, Président du Grand Besançon et Président du réseau Vauban et la Ville de Besançon, seule ville française présente pour ces journées.