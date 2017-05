Besançon : échanges de coups de feu à Planoise

Personne n'a été blessé et un individu, dont l’implication dans ces tirs reste à déterminer, a été interpellé et placé en garde à vue par la police. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de ces coups de feu et tenter d'identifier les auteurs.



Selon des parents d’élèves, les enfants de l’école Dürer, située près de la place Cassin, ont été confinés par mesure de précaution. Mais l’école n’était pas visée par les tirs. Par mesure de précaution les enfants de plusieurs autres école du quartier (dont école Bourgogne) ont été invités à ne pas sortir à l'extérieur.