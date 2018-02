"Active sur ce dossier aux côtés de Jean-Louis Fousseret, j'ai été reçue, à ma demande, il y a quelques semaines au Ministère pour témoigner de la situation locale et défendre la candidature de Besançon", indique la députée dans un communiqué.

Elle ajoute : "Je me réjouis de cette annonce pour les forces de l'ordre qui vont pouvoir continuer leur travail remarquable avec des moyens accrus et dans des conditions plus acceptables, aussi pour les habitants de ce quartier qui n'en peuvent plus des violences et des dégradations matérielles quotidiennes".

Raphaël Bartolt, préfet du Doubs : "Ceci s’accompagnera d’un renforcement des effectifs et de moyens supplémentaires"

Raphaël Bartolt indique dans un communqué qu'il "se félicite que le quartier de Planoise à Besançon ait été retenu par Monsieur Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur parmi les 15 premiers sites de France qui vont expérimenter, dès le 1er septembre 2018, la police de sécurité du quotidien. Ceci s’accompagnera d’un renforcement des effectifs et de moyens supplémentaires."