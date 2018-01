En 2019, des toboggans et des jeux d'eau à la piscine Chalezeule !

"La rénovation est très importante pour cette piscine construite dans les années 60 qui accueille jusqu'à 1 200 visiteurs en pleine saison d'été, mais il faut aussi la rendre plus ludique", nous explique Abdel Ghezali, adjoint au maire délégué au Sport.

C'est pourquoi la piscine Chalezeule proposera dès l'été 2019 des toboggans, des bassins plus ludiques pour les plus jeunes et des jeux d'eau dans un espace dédié.

Infos +