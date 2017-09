Bilan mi-mandat : le maire et l'équipe municipale se rendront dans les différents quartiers de Besançon

Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon et son équipe municipale, iront à la rencontre des Bisontins du mardi 26 septembre au vendredi 6 octobre 2017 dans huit quartiers différents pour répondre aux questions et effectuer un bilan mi-mandat Besançon 2020.Il est notamment possible de poser vos questions dès à présent sur le site http://2020.besancon.fr/vos-questions/