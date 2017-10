Bilan mi-mandat : les questions des lecteurs à Jean-Louis Fousseret sur le transport et la circulation à Besançon

Découvrez en détail les questions de nos lecteurs que nous avons posées au maire de Besançon. Les réponses sont dans les vidéos en bas de l'article…

Jean-Marc, habitant du centre-ville de Besançon

"Je souhaiterais attirer l’attention sur la sécurité concernant la Grande Rue qui va du Palais Granvelle à la Place Victor Hugo. Les automobilistes accélèrent dans cette ligne droite et dépassent largement la vitesse autorisée. Cela est d’autant plus grave qu’il n’y a aucun trottoir et cela incite entre autre les scooteurs à doubler les bus sur le trottoir piéton!

Pourriez-vous faire un rappel de vitesse et mettre soit un peu de stationnement voitures, soit du mobilier urbain, bacs floraux ?"

Matthieu, 24 ans, habitant du quartier de la Grette.

"Comptez-vous agir en ce qui concerne la circulation, qui est devenu plus qu'exécrable par rapport aux années d'avant, notamment dans le secteur de Micropolis et l'accès au parc Lafayette ?"

Chantal

"Une prolongation du Tram jusqu'à Chateaufarine est-elle envisageable un jour ? Cela a t'il été déjà chiffré ?"

Farid 37 ans Planoise

"Je vous ai déja pose une question Mr Fousseret mais je n'ai eu aucune réponse. Je m'appelle Farid, j'ai 37 ans et je vis à Planoise. Quand est-ce que les feux tramways du rond-point d'Ile-de-France vont-ils être remis en service ? Je précise qu'ils sont HS depuis le 14 juillet."

Christian, habitant de la rue Nicolas Bruand

"Problème perso (occasion de parler de proxim Cité ?)

Je souhaiterais obtenir une réponse de votre part concernant la réparation de la borne rétractable du pont chemin français.

Des le 18 /07/2017 j’ai communiqué avec proximité cité qui me répond que le dossier est transmis au service Voirie Nous sommes début octobre 2017 : la borne n’est pas réparée. Depuis le pont n’est plus en « modes doux » avec tout ce que cela implique comme non respect du code de la route.

Vous nous avez promis en personne lors d’une rencontre avec Mr ROY sur le terrain au moment de la réalisation du pont que vous vous engagiez personnellement à ce que ce pont reste bien effectivement en « modes doux ». Merci d’avance Mr le maire pour l’attention que vous porterez à ce problème. "

